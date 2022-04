Liberec koupí štípací automat na dřevo. Roste totiž poptávka a zájemci čekají dlouho

Liberec kvůli rostoucí poptávce po palivovém dříví koupí své příspěvkové organizaci štípací automat za zhruba 1,3 milionu korun. Městské lesy Liberec dosud měly jen manuální štípače, cílem je zkrátit dodací lhůty.

„Naše Městské lesy Liberec jsou stabilním dodavatelem štípaného dřeva a zájem je tak velký, že už naši manuální štípači nestíhají," řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

Podle sortimentu nyní čekají odběratelé městských lesů na dřevo měsíc až dva. „Předpokládám, že dodací lhůty se nám zkrátí minimálně o nějakých 30 až 40 procent," řekl ředitel Městských lesů Liberec Jiří Bliml.

Šolc očekává, že investice se městu vrátí do dvou let. „Předpokládaná návratnost je vypočítaná na 1,5 až 1,8 roku při výši výroby v předešlých letech. Nicméně předpokládáme navýšení množství vyrobeného paliva, to znamená, že návratnost by měla být kratší," dodal náměstek.

Loni prodaly městské lesy podle Blimla zhruba 600 metrů krychlových palivového dřeva, letos očekává, že to bude zhruba 800 až 1 000 kubíků. Vybraná firma by štípací automat měla dodat ke konci dubna. Jeho pořízení nebude podle Blimla znamenat, že firma navýší objem těžby dřeva oproti předchozím rokům. Odhaduje, že letos vytěží do 4 000 metrů krychlových.

Městské lesy Liberec obhospodařují 580 hektarů lesa včetně Ještědu či rozsáhlých lesů nad Lidovými sady. Loni výnosy městské organizace bez dotací dosáhly 5,5 milionu korun, letos by měly být vyšší.

„Ceny dříví rostou, tak bychom se letos mohli dostat na lepší čísla, než jsme měli poslední tři čtyři roky kvůli kůrovcové kalamitě," dodal Bliml.